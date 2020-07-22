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桃園大溪木材加工廠深夜火警 民眾睡夢中驚醒

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市大溪區一木材加工廠昨天深夜火警，火勢燜燒一直到今天領凌晨過1時才撲滅，工廠裡一輛貨車被高溫波及外表受損，幸好消防人員及時趕來阻斷火勢延燒，業者損失才未擴大。

消防局昨天深夜10時27分據報順和路工廠火警，隨即調派第四大隊大溪分隊趕往，大隊長戴明杉也到場指揮，鄰近其他分隊也先後到場支援。現場地上2層鍍鋅鋼板結構建築物木材加工廠，消防隊員到場時工廠已經燃燒火光不斷冒出，燃燒面積約500平方公尺，無人員受傷受困。

火警發生時烈焰沖天，附近住家從睡夢中被驚醒錄下火光畫面，PO上地方粉團，引來不少網友觀看。

火勢深夜11時25分控制，一直到今天凌晨1時4分殘火才處理完畢，總計調派消防人員68名、消防車23輛、救護車1輛。損失及起火原因調查中。

消防隊員現在工場外噴水降溫。記者鄭國樑／翻攝
消防隊員現在工場外噴水降溫。記者鄭國樑／翻攝
消防隊員趕到現場時工廠鐵捲門上鎖，於是破壞門鎖準備進入搶救。記者鄭國樑／翻攝
消防隊員趕到現場時工廠鐵捲門上鎖，於是破壞門鎖準備進入搶救。記者鄭國樑／翻攝

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