桃園大溪木材加工廠深夜火警 民眾睡夢中驚醒

桃園市大溪區一木材加工廠昨天深夜火警，火勢燜燒一直到今天領凌晨過1時才撲滅，工廠裡一輛貨車被高溫波及外表受損，幸好消防人員及時趕來阻斷火勢延燒，業者損失才未擴大。

消防局昨天深夜10時27分據報順和路工廠火警，隨即調派第四大隊大溪分隊趕往，大隊長戴明杉也到場指揮，鄰近其他分隊也先後到場支援。現場地上2層鍍鋅鋼板結構建築物木材加工廠，消防隊員到場時工廠已經燃燒火光不斷冒出，燃燒面積約500平方公尺，無人員受傷受困。

火警發生時烈焰沖天，附近住家從睡夢中被驚醒錄下火光畫面，PO上地方粉團，引來不少網友觀看。