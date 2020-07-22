桃園大溪木材加工廠深夜火警 民眾睡夢中驚醒
桃園市大溪區一木材加工廠昨天深夜火警，火勢燜燒一直到今天領凌晨過1時才撲滅，工廠裡一輛貨車被高溫波及外表受損，幸好消防人員及時趕來阻斷火勢延燒，業者損失才未擴大。
消防局昨天深夜10時27分據報順和路工廠火警，隨即調派第四大隊大溪分隊趕往，大隊長戴明杉也到場指揮，鄰近其他分隊也先後到場支援。現場地上2層鍍鋅鋼板結構建築物木材加工廠，消防隊員到場時工廠已經燃燒火光不斷冒出，燃燒面積約500平方公尺，無人員受傷受困。
火警發生時烈焰沖天，附近住家從睡夢中被驚醒錄下火光畫面，PO上地方粉團，引來不少網友觀看。
火勢深夜11時25分控制，一直到今天凌晨1時4分殘火才處理完畢，總計調派消防人員68名、消防車23輛、救護車1輛。損失及起火原因調查中。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言