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丈夫出外釣魚遲未返家 妻子報案竟是落海溺斃
屏東縣消防局勤務指揮中心昨天晚上6時半接獲東港鎮鎮海公園沿岸有釣客失蹤報案，東港消防分隊抵達現場找到釣客的機車，不久在距離150公尺處發現有人倒臥海浪中，救起時已無生命徵象，現場實施AED電擊及心肺復甦術，送至東港輔英醫院搶救仍不治。
55歲陳姓東港鎮民有釣魚嗜好，平時上午騎機車外出釣魚，都會在下午1、2時返家午休，他的妻子等到5時仍未見返家，手機也無應答，到鎮海公園海堤邊找尋發現機車，卻不見人影，擔心不小心落海失蹤，向消防局報案協尋。
東港消防分隊趕至機車停放所在地，在船艇準備搜救時，距離人員集結處約150公尺處發現有人倒臥海中，指揮官調度AED及長背板準備搶救，患者救起時已無生命徵象，現場持續實施AED電擊及心肺復甦術，晚上7時10分後送至輔英醫院急救。
東港消防分隊提醒，炎夏戲水樂趣多，應慎選戲水場所，以減少發生意外機率，並於海邊、溪流等水域從事戲水、溯溪、釣(捕)魚作業時，應著救生衣或自身配戴救生浮具，以提升溺水自救應變能力。
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