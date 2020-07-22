騎慢一點致死率降25％？ 中市交大分享速度管理概念

目前正值暑假期間，不少高中、大學生已有機車駕照，都會騎車出遊，台中市交通大隊事故組分隊長吳念蓉前天趁上警廣時，與機車用路人分享「速度管理」的觀念，並引述OECD經濟合作暨發展組織的報告，提醒用路人，行車速度下降將使致死率大幅將低。

台中市交通大隊表示，因應後疫情時代及暑假來臨，交大事故組分隊長吳念蓉在前天下午上警廣節目時，提到暑期青少年交通事故防制，藉以提醒聽眾朋友家中有青少年務必遵守交通安全，騎乘機車戴安全帽，勿無照駕駛、競駛等更不要酒後駕車，以保障自己及其他用路人的安全，千萬不要造成無法挽回的遺憾。

吳念蓉分享，大部分學生使用機車較多，但騎車時，速度管理觀念很重要，速度會影響反應距離及衝撞力道，在相同的反應時間下，當速度越快，所需的反應距離越長，發生事故的機率相對較高；另速度越快，動能越大，撞擊時所造成的傷害越大，由經濟合作暨發展組織(OECD)報告指出，行車速限由40公里降至30公里時，致死率將由35%大幅下降至10%，呼籲使用機車的用路人要遵守道路速限行駛，以保行車安全。

台中市交大隊長林沐弘指出，暑假來臨，青少年無照駕駛及涉入危險駕車機會相對增加，呼籲家長多關心家中學齡子女生活作息，安排參加有益身心活動，並叮嚀子女遵守上述提到的速度管理、交通安全教育四項守則等觀念，切勿無照駕駛，以確保青少年暑假期間交通安全，共同打造優質交通環境。

台中市交通大隊呼籲，暑假期間，用路人要遵守交通部推行的交通安全教育四項守則：

1.「我看得見您，您看得見我，交通最安全」。

2.「謹守安全空間—不作沒有絕對安全把握之交通行為」。

3.「利他用路觀—不作妨礙他人安全與方便之交通行為」。