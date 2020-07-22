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影／北二高新台五路交流道 公車與遊覽車事故1死16傷
北二高南下12.3公里近新台五路交流道，今天上午8時30分發生一輛遊覽車追撞首都之星客運，又波及一輛汽車及一輛小貨車，遊覽車上一名女導遊受困車內，救出時已無生命跡象，另有16人受到輕傷（總計17人，分別為14人救護車送醫和3人自行就醫），現由新北市與基隆市消防局救護車送醫，至於車禍發生原因，現由國道九隊處理中。
據了解，這起車禍疑似載有45人的遊覽車未保持安全車距，追撞前方載有20名乘客和司機的首都之星客運，還波及一輛載有一家3口的汽車及一輛小貨車。
遊覽車頭右前方一名女導遊受困車內，經救出時已無生命跡象，往汐止國泰醫院急救，遊覽車上另有4名乘客受到輕傷送醫，首都之星及汽車上也共有4人送醫。
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