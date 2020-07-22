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影／北二高新台五路交流道 公車與遊覽車事故1死16傷

聯合報 / 記者王長鼎游明煌／新北即時報導

北二高南下12.3公里近新台五路交流道，今天上午8時30分發生一輛遊覽車追撞首都之星客運，又波及一輛汽車及一輛小貨車，遊覽車上一名女導遊受困車內，救出時已無生命跡象，另有16人受到輕傷（總計17人，分別為14人救護車送醫和3人自行就醫），現由新北市與基隆市消防局救護車送醫，至於車禍發生原因，現由國道九隊處理中。

據了解，這起車禍疑似載有45人的遊覽車未保持安全車距，追撞前方載有20名乘客和司機的首都之星客運，還波及一輛載有一家3口的汽車及一輛小貨車。

遊覽車頭右前方一名女導遊受困車內，經救出時已無生命跡象，往汐止國泰醫院急救，遊覽車上另有4名乘客受到輕傷送醫，首都之星及汽車上也共有4人送醫。

新北市汐止區北二高南下近新台五路交流道，今天上午發生公車與遊覽車追撞，波及汽車及小貨車各一輛，共造成1死8傷。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止區北二高南下近新台五路交流道，今天上午發生公車與遊覽車追撞，波及汽車及小貨車各一輛，共造成1死8傷。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止區北二高南下近新台五路交流道，今天上午發生公車與遊覽車追撞，波及汽車及小貨車各一輛，共造成1死8傷。記者王長鼎／翻攝
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新北市汐止區北二高南下近新台五路交流道，今天上午發生公車與遊覽車追撞，波及汽車及小貨車各一輛，共造成1死8傷。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止區北二高南下近新台五路交流道，今天上午發生公車與遊覽車追撞，波及汽車及小貨車各一輛，共造成1死8傷。記者王長鼎／翻攝
國道３號南下12.3km處上午發生連環車禍，2部大客車與小貨車和自小客車發追撞事故。記者陳易辰/攝影
國道３號南下12.3km處上午發生連環車禍，2部大客車與小貨車和自小客車發追撞事故。記者陳易辰/攝影
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國道３號南下12.3km處上午發生連環車禍，2部大客車與小貨車和自小客車發追撞事故。記者陳易辰/攝影
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