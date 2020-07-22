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1小時找回掉小黃1萬現金皮包 女乘客：女警效率好高

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

一名女子前天晚間搭計程車回家，下車後才發現把內有1萬多現金、各種提款卡及證件的小皮包，她心急如焚到派出所報案，但她沒有記下車號。熱心女警根據她提供的車款、車型及時間，調閱監視器找出車號，連絡到小黃司機才發現皮包還在後座，馬上熱心送回，僅僅1小時就讓女子的皮包完壁歸趙。女乘客說，女警的效率很高。

市警第四分局指出，前晚6點多，一名40多歲女子神色慌張地走進中華路分駐所，她報稱剛剛從基隆火車站搭乘計程車回家，下車時將皮包遺落在車上，內有現金1萬餘元、金融卡、提款卡及多張個人證件，請警方幫忙協尋。

警員高妤婷說，當時她先安撫女子情緒，因失主擔心錢不見了、證件又要全部重辦，不知如何。女警請她回想計程車車牌號碼等相關資訊，但她沒有記下計程車號牌，她依稀只記得大約的車型及車款，女警憑著失主提供的不完整的資訊及行車軌跡拼湊，再沿線監視錄影系統影像，過濾出1輛符合失主描述的計程車。

女警馬上聯繫計程車司機，司機接獲通知後到後座找，才發現真的有皮包，因為剛剛載客後，還沒有載下一個客人，司機馬上很熱心地主動送至派出所，女失主拿回皮包後很是感動，不斷向女警和司機致謝。

女失主向女警說，她真的很驚喜，原本以為找回的希望渺茫，沒想到員警能在短短的1個小時就將遺失的皮包完璧歸趙，她稱讚女警和司機的熱心，讓她很感動。

1小時找回掉小黃1萬現金皮包，女乘客：女警效率好高。記者游明煌／翻攝
1小時找回掉小黃1萬現金皮包，女乘客：女警效率好高。記者游明煌／翻攝

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