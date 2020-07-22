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屏東市民宅今凌晨驚傳火警 老婦、老翁一嗆傷一死亡

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東市中山路一棟4樓民宅，於今天凌晨2時許驚傳火警，警消獲報後，立刻派出15輛車與33名消防員進行滅火，與此同時，派出搜救人員至屋內救出5名受困在屋內的民眾，其中一名蘇姓女子（68歲）意識清楚但有輕微嗆傷，另一名蘇姓男子（72歲）則傷勢較為嚴重，消防將人救出後，隨即將兩人送往送寶建醫院急救，蘇宣告不治。

據了解，屏東市中山路一棟4樓，今天凌晨2時，民宅不明原因起火，當時屋內共6人，隨即驚動住戶與附近居民，並立刻通報消防協助。屏東縣政府消防局獲報後，立刻派出屏東分隊、長治分隊、屏二分隊以及特搜大隊，共計15輛車一集33名消防員到場救援。

事發當時，屋內1名住戶自行逃出，其中5名仍受困在屋內，消防趕抵現場後，立刻進行滅火，與此同時，派出搜救人員至屋內搶救，並救出仍受困在屋內的5名民眾。

救出的5人當中，有一名蘇姓女子（68歲）意識清楚但有輕微嗆傷，以及另一名蘇姓男子（72歲）則傷勢較為嚴重，消防將人救出後，隨即將兩人送往送寶建醫院急救，詳細起活火原因仍待消防火調科釐清。

東市中山路一棟4樓民宅，於今天凌晨2時許驚傳火警，警消獲報後，迅速滅火並將屋內住戶救出。記者陳弘逸／翻攝
東市中山路一棟4樓民宅，於今天凌晨2時許驚傳火警，警消獲報後，迅速滅火並將屋內住戶救出。記者陳弘逸／翻攝
屏東市中山路一棟4樓民宅，於今天凌晨2時許驚傳火警，警消獲報後，迅速滅火並將屋內住戶救出。記者陳弘逸／翻攝
屏東市中山路一棟4樓民宅，於今天凌晨2時許驚傳火警，警消獲報後，迅速滅火並將屋內住戶救出。記者陳弘逸／翻攝
東市中山路一棟4樓民宅，於今天凌晨2時許驚傳火警，警消獲報後，迅速滅火並將屋內住戶救出。記者陳弘逸／翻攝
東市中山路一棟4樓民宅，於今天凌晨2時許驚傳火警，警消獲報後，迅速滅火並將屋內住戶救出。記者陳弘逸／翻攝

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