未戴防護面罩 清水管2死

兩名工人昨天在台南市清理汙水管昏迷，消防人員到場搶救。 記者黃宣翰/攝影

台南市安平區水資源回收中心昨天委託外包工人清理汙染水管傳意外，林姓工人進入立坑十多分鐘沒消息，徐姓工人下去搶救也失聯，消防局到場搶救，兩人被救出時已經沒有呼吸心跳，送醫不治。勞工局初步調查，現場硫化氫濃度超過九十九ＰＰＭ，兩人都未戴防護面罩逕行下坑，因此遭硫化氫氣嗆昏，已勒令停工。

報案徐姓工人說，他與伯父徐姓男子（四十七歲）及林姓男同事（廿二歲），昨天下午一點卅分到安平區水資源回收中心作業；立坑內汙水太多，一直等到下午三點多水退去後，林先進入清理，卻遲遲沒有出來，徐男擔心意外急著救人，結果進去後也沒出來，可能都昏倒在裡面。

消防局接獲報案派遣十五人前往搶救，地面目測地下管線內約十公尺處二名員工趴在水面上，立坑內有硫化氫氣體濃度濃度超過九十九ＰＰＭ，遠超過標準的十ＰＰＭ。

由於立坑只能容納一人出入，加上搶救人員進入坑內十分鐘就沒有氧氣，搶救人員花了快一小時救出工人，先後送醫急救，宣告不治。

冒險入坑搶救的消防員說，兩名工人疊在立坑底部，發現時巳沒有呼吸心跳，警方獲報到場調查，並通知勞工局和勞檢所。

台南市勞工局說，初步調查，林姓工人疑未戴防護面罩就逕行下坑，遭硫化氫嗆昏，徐姓工人發現林男沒回應下坑救人，也吸入過多毒氣昏迷，勞工局已依職安法勒令工地停工，若檢查發現設施不良肇災，將移送司法機關。