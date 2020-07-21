單親爸和3子女失聯一整天輕生 學校發聲明表遺憾

彰化縣秀水鄉詹姓男子疑似帶3名子女輕生。記者林敬家／攝影 彰化縣秀水鄉41歲的詹姓男子疑似帶3名子女燒炭輕生，3個孩子都就讀同一間學校，校方接獲消息，行政和教學團隊同表震驚和遺憾。

學校表示，詹家3兄弟妹學生分別就讀國一、國二和小一，平日與同學相處和睦，人緣佳，學習表現並無異常，因為單親家庭，多次由學校協助申請獎助學習補助。平日由同住的姑姑及爺爺負責生活照料。

學校輔導主任表示，詹家長子今天曠課，詹家長女未參加暑期輔導，詹家次子讀小學部，不必到校暑輔，詹家長子的導師聯絡他的姑姑，姑姑說要聯絡詹父，後來回電說詹男沒接聽電話，會繼續聯絡。

3兄弟妹發生意外後，學校將持續聯絡他們的爺爺與姑姑，全力協助學生家屬處理相關事宜。

學校呼籲學生和家長珍惜生命，不論遭遇任何問題，學校師長都願意傾聽與提供協助，陪伴面對人生中的關卡。

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