單親爸疑經濟壓力為子女請假一起走絕路 學校震驚

秀水鄉詹姓男子疑似帶3名子女輕生。記者林敬家／攝影

彰化縣秀水鄉詹姓男子帶3名子女疑似燒炭輕生，友人今天傍晚前往拜訪，敲門無人回應，門從內部鎖住，感到事有蹊蹺。警方據報會同消防隊員撬開門鎖，發現詹男和3名子女明顯死亡。

社會處調查，詹男（41歲）4年前曾列為毒品危險人口，也因與妻子爭執，被通報家暴紀錄。詹男離婚後接受家暴處遇治療，2018年5月17日完成精神治療，社工員追蹤訪視看起來正常，沒列入高風險家庭，社會處將針對類似案件作全面清查，防止父母帶孩子輕生。

詹男的子女分別是14歲、13歲和6歲，就讀同一學校。學校教師表示，詹男的3名孩子因父母離異，父親又有家暴和吸毒的紀錄，教師都特別關他們課業和生活。詹男的長子和長女課業表現中等，同儕人際關係還不錯，詹男的次子天真可愛，課業跟得上同學；目前學校放暑假，國中部開始暑期輔導，詹男的兩名子女今天請假，沒想到在家發生意外，師長相當震驚。

教育處表示，彰化縣學生輔導諮商中心明日會到校，對於同班級學生做班級輔導、校園安心宣導工作，並進行危機減壓團體。詹男的長子和長女年紀不小，卻被父親帶著走上絕路，警方已通報檢方相驗，將釐清死亡原因。

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