快訊

打破認知！科學家首度在金星找到37個活躍火山結構

美制裁11家陸企 陸外交部：將採取一切必要措施

聽新聞
test
0:00 / 0:00

單親爸疑經濟壓力為子女請假一起走絕路 學校震驚

聯合報 / 記者簡慧珍林敬家／連線即時報導

秀水鄉詹姓男子疑似帶3名子女輕生。記者林敬家／攝影
秀水鄉詹姓男子疑似帶3名子女輕生。記者林敬家／攝影

彰化縣秀水鄉詹姓男子帶3名子女疑似燒炭輕生，友人今天傍晚前往拜訪，敲門無人回應，門從內部鎖住，感到事有蹊蹺。警方據報會同消防隊員撬開門鎖，發現詹男和3名子女明顯死亡。

社會處調查，詹男（41歲）4年前曾列為毒品危險人口，也因與妻子爭執，被通報家暴紀錄。詹男離婚後接受家暴處遇治療，2018年5月17日完成精神治療，社工員追蹤訪視看起來正常，沒列入高風險家庭，社會處將針對類似案件作全面清查，防止父母帶孩子輕生。

詹男的子女分別是14歲、13歲和6歲，就讀同一學校。學校教師表示，詹男的3名孩子因父母離異，父親又有家暴和吸毒的紀錄，教師都特別關他們課業和生活。詹男的長子和長女課業表現中等，同儕人際關係還不錯，詹男的次子天真可愛，課業跟得上同學；目前學校放暑假，國中部開始暑期輔導，詹男的兩名子女今天請假，沒想到在家發生意外，師長相當震驚。

教育處表示，彰化縣學生輔導諮商中心明日會到校，對於同班級學生做班級輔導、校園安心宣導工作，並進行危機減壓團體。詹男的長子和長女年紀不小，卻被父親帶著走上絕路，警方已通報檢方相驗，將釐清死亡原因。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

家暴 毒品

延伸閱讀

高雄單親媽載腦麻兒單車環島 網友號召接力陪同

馬斯克的72歲名模媽媽 走過家暴、單親教出3個富豪孩子

小孩暑假作業是爬山讓媽崩潰！ 老師坦承：就是出給家長的

「魔力紅」貝斯手麥基馬登涉家暴被捕　「不連累成員」宣告離團

相關新聞

販毒持槍重判20年 通緝被逮吞黏著劑送醫

周姓男子前年因買賣毒品、持有槍枝遭判刑20年4個月，他未入監成為通緝犯，直到本月11日時，高市警方在巡邏時於路上找到周男...

男子與3子女陳屍家中 死者有毒品、家暴紀錄

彰化秀水鄉41歲詹姓男子今天傍晚被家人發現與3名未成年子女陳屍在家中房間，警方調查，現場遺留炭盆，有燒炭痕跡，沒有外力介...

單親爸疑經濟壓力為子女請假一起走絕路 學校震驚

彰化縣秀水鄉詹姓男子帶3名子女疑似燒炭輕生，友人今天傍晚前往拜訪，敲門無人回應，門從內部鎖住，感到事有蹊蹺。警方據報會同...

秀水父親與3子女陳屍家中 現場留有燒炭痕跡

秀水鄉一處民宅今天傍晚被人發現一名男子與三名未成年男女陳屍住宅房間，救護人員到場發現4人都沒有生命跡象，未將4人送醫，警...

基隆食品廠推車運磚塊連2台爆胎 1人拇指開放性骨折

基隆市大武崙工業區一家廠商盧姓員工，下午為推車打氣時爆胎，造成右拇指開放性骨折。盧男剛送醫，其他人員繼續用推車搬運磚塊，...

天氣熱婦街頭中暑身體不適 金山警機車急送醫院

新北市一名50多歲婦人昨天下午4點多，因天氣熱疑中暑身體不適，坐在路邊表情痛苦，員警剛好經過發現她臉色蒼白，立即騎機車載...

線西工廠實驗室管線爆炸 1男子手臂遭砸傷送醫治療

彰化縣線西鄉彰濱西三路一家化學工廠今天下午發生爆炸，彰化消防局不敢大意，出動15輛消防車以及3救護車，共30人到場救災，...

台鐵三義后里電車線斷落 雙向列車皆有延誤

台鐵指出，受三義=后里間東線電車線斷落事故影響，自下午2時46分起，三義=后里間各次南下／北上列車有延誤情形，敬請見諒。...

影／太扯！保時捷停店家前影響出入 乘客還亂丟飲料杯

台南有網友在網路爆料，一輛保時捷轎車任意停在台南市店家騎樓，影響店家出入。警方說，如果有人任意把轎車停在店家騎樓前，店家...

夫妻為振興券使用方式吵架 夫怒帶女兒走人想訴請離婚

彰化縣和美鎮一對夫妻因為振興三倍券爭執，丈夫想買家電，妻子想透過消費找零累積4500元現金，來繳小孩學費，雙方因誤會，丈...

三倍券還是天氣「熱」的禍？領三倍券途中火燒車逃命

這能怪天氣太熱或是三倍券之亂嗎？台北市1名45歲王姓女子，今天中午12點多日正當中駕駛家裡的老舊休旅車，搭載丈夫和婆婆同...

救護車上接生童滿五歲 夫婦重回「出生地」與消防慶生

「生日快樂！」一名邱姓婦人手捧著大蛋糕，牽著老公與兒子的手走進新北市消防局第二大隊新莊分隊，原來是因現年47歲的邱姓婦人...

熱門新聞

撿屍性侵須服兩年徒刑 胡睿兒發監：對不起小孩

秀水父親與3子女陳屍家中 現場留有燒炭痕跡

是你嗎？台東醫療奉獻獎醫師尋人 要當面謝摩托車天使

建管處索賄涉貪 柯文哲怒下令連坐法拔官

蔡阿嘎遭鐵槌攻擊 檢警突破心防查出2幕後主使者

夫妻為振興券使用方式吵架 夫怒帶女兒走人想訴請離婚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。