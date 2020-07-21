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台中西屯工地預拌車翻覆 駕駛無生命跡象送醫

聯合報 / 記者趙容萱陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區一處工地今天下午3時許，發生一起混凝土預拌車翻覆案，當時楊姓駕駛進入工地內施工，不慎翻覆進工地內的地基，卡在駕駛座內，警、消費了一番功夫，出動吊車才順利救出楊，但楊救出時，已無生命跡象，已送往中港澄清醫院急救。院方說，到院時無呼吸心跳，目前還在按壓搶救。

台中市西屯區西屯路二段的一處工地，今天下午3時許傳出有一輛混凝土預拌車翻覆在工地內，西屯消防分隊獲報前往搶救，消防人員到場後發現現場空間不足，無法順利接觸受困的楊姓駕駛（53歲），為了順利協助楊脫困，警、消委請業者出動大型機具吊起預拌車後，搶救受困駕駛，救護人員救出楊時，楊已無生命跡象，詳細的案發原因，有待後續調查釐清。

台中市消防局已通報通知勞工局、警察局，釐清案發經過，以及業者是否涉嫌工安疏失，經查，案發地點為一處地上12層、地下3層的建築物工地，楊姓預拌車駕駛在工地內行駛時，因不明原因翻覆到工地地基內。

台中市楊姓預拌車司機今天下午在西屯區西屯路二段工地施工時，預拌車翻覆到地基裡，楊被救出時，已無呼吸心跳。圖／台中市消防局提供
台中市楊姓預拌車司機今天下午在西屯區西屯路二段工地施工時，預拌車翻覆到地基裡，楊被救出時，已無呼吸心跳。圖／台中市消防局提供
台中市楊姓預拌車司機今天下午在西屯區西屯路二段工地施工時，預拌車翻覆到地基裡，楊被救出時，已無呼吸心跳。圖／讀者提供
台中市楊姓預拌車司機今天下午在西屯區西屯路二段工地施工時，預拌車翻覆到地基裡，楊被救出時，已無呼吸心跳。圖／讀者提供
台中市楊姓預拌車司機今天下午在西屯區西屯路二段工地施工時，預拌車翻覆到地基裡，楊被救出時，已無呼吸心跳。圖／讀者提供
台中市楊姓預拌車司機今天下午在西屯區西屯路二段工地施工時，預拌車翻覆到地基裡，楊被救出時，已無呼吸心跳。圖／讀者提供
台中市楊姓預拌車司機今天下午在西屯區西屯路二段工地施工時，預拌車翻覆到地基裡，楊被救出時，已無呼吸心跳。圖／台中市消防局提供
台中市楊姓預拌車司機今天下午在西屯區西屯路二段工地施工時，預拌車翻覆到地基裡，楊被救出時，已無呼吸心跳。圖／台中市消防局提供

台中市 警察

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