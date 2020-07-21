台中西屯工地預拌車翻覆 駕駛無生命跡象送醫

台中市西屯區一處工地今天下午3時許，發生一起混凝土預拌車翻覆案，當時楊姓駕駛進入工地內施工，不慎翻覆進工地內的地基，卡在駕駛座內，警、消費了一番功夫，出動吊車才順利救出楊，但楊救出時，已無生命跡象，已送往中港澄清醫院急救。院方說，到院時無呼吸心跳，目前還在按壓搶救。

台中市西屯區西屯路二段的一處工地，今天下午3時許傳出有一輛混凝土預拌車翻覆在工地內，西屯消防分隊獲報前往搶救，消防人員到場後發現現場空間不足，無法順利接觸受困的楊姓駕駛（53歲），為了順利協助楊脫困，警、消委請業者出動大型機具吊起預拌車後，搶救受困駕駛，救護人員救出楊時，楊已無生命跡象，詳細的案發原因，有待後續調查釐清。