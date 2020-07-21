虎尾男子拾獲振興三倍券 雲警多管道找失主

雲林縣戴姓男子昨天在虎尾鎮上拾獲振興三倍券，立即送到派出所找失主，虎尾警分局全案依拾得物程序受理，今天依規定公告，並調閱附近監視器，盼能在使用期限內找到失主。

戴姓男子昨天從公司離開，在停車處附近發現多張振興三倍券，但未發現有人在附近尋找，便立即送到派出所，盼警察可以協尋失主；戴姓男子也在臉書社團貼文，提醒失主到派出所領取。

雲林縣虎尾警分局長郝心誠今天表示，民眾所拾獲的振興三倍券為逾500元的有價證券，全案依拾得物程序受理，今天依規定公告6個月，若6個月後無人領取，該物件由拾得人取得所有權。

郝心誠指出，振興三倍券有使用期限，今天公告，6個月後振興券會超過使用期限，有價證券可能只剩紀念價值，顧及民眾權益，警方先調閱附近的監視器，也會行文給郵局、超商等通路，依據振興三倍券上面的編碼尋找失主。

雲林縣虎尾警分局強調，振興三倍券為有價證券，為防止有心人士冒名領取，警方會再三核對失主的身分，如發現有人冒領，將依偽造文書和詐欺等罪移送法辦。

行政院推出「振興三倍券」刺激消費，每人支付新台幣1000元，可換到3000元等值的「三倍券」，紙本振興三倍券15日上路，民眾可透過郵局、超商領取。