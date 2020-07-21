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越界陸船屢勸不聽 金門海巡霰彈槍強勢登檢扣留
大陸漁船又來了！1艘約5噸「無船名」的大陸漁船昨日深夜在北碇島外海1.7浬海域越界捕魚，被第九(金門)海巡隊3585艇發現，經廣播勸離無效，海巡隊立即命其停船強勢登檢，並於暗黑中先以霰彈槍警示登檢，將人、船狀態控制後，立即展開檢查及防疫措施，並押返料羅港留置調查。
金門海巡隊今天表示，海巡署第十二巡防區指揮部昨晚發現可疑目標進入金門海域，立即通報線上巡邏艇3585艇前往處理，在於22時許在北碇島外海1.7浬海域發現1艘「無船名」大陸漁船於該海域滯留作業，海巡人員登船後實施初步檢查，船上計有漁獲5公斤、蛇籠4組及船員4名。
由於目前正值嚴防COVID-19、非洲豬瘟與牛結節疹疫情，海巡人員均全程穿著防疫裝備、嚴查後未在船上發現豬肉、牛肉及相關製品，全員先行初步消毒及量測體溫均正常並發予口罩佩戴，旋即押返料羅港留置，全案將於完成調查後依違反兩岸人民關係條例進行裁罰，「無」船除網具將全數遭到沒入外，還將面臨新台幣30萬元以上罰鍰處分。
海巡署表示，對於大陸漁船越界作業，金門海巡隊將持續採取強勢取締、重罰作為，並與縣政府、區漁會等相關單位密切合作，強化護漁工作，以維護金門海域漁業資源；漁民如在海上作業發生狀況或發現大陸漁船蹤跡時，可撥打海巡118服務專線報案，並籲請漁民朋友積極舉報，海巡署將會立即派艇前往處理。
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