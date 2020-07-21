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影／台南兩名工人死亡 立坑內硫化氫氣體濃度超標
台南市安平區水資源回收中心，今天下午3點委託外包工人清理汙染水管，林姓工人進入立坑後沒出來，徐姓工人下去搶救也昏迷，台南市消防局接獲報案後到場搶救，兩名工人被救出時已經沒有呼吸心跳，緊急送醫不治。
報案徐姓工人說，他與徐姓父（47歲）伯及林姓男同事（22歲），今天下午午1點30分到安平區水資源回收中心作業，抽取汙水太多，但是管內汙水太多，一直等到3點多水退去後，林先事進入清理，但沒有出來，阿伯急著救人，進去後也沒有出來，可能都昏倒在裡面。
台南市消防局救災救護中心，接獲報案後派遣安平、和緯、永華及安南中41計8車15人前往，地面目測約在地下管線內約10公尺處2名員工趴在水面上，立坑內有硫化氫氣體濃度超標90多超出10標準。
由於立坑只能容納一人出入，加上搶救人員進入坑內10分鐘就沒有氧氣，搶救人員花了快1個小時救出工人，分別送成大和永康奇美醫院急救，隨後宣告死亡。
和緯分隊員蔡承翰冒險入坑搶救，他說，兩名工人疊在立坑底部，發現時巳經沒有呼吸心跳，轄區台南市警四分局得知發生工安意外，已到場調查，並通知勞工局和勞檢所派員查明原因。
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