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台南兩名工人清理汙水管昏迷不醒 消防人員搶救中
台南市安平區水資源回收中心，今天下午3點委託外包工人清理汙染水管，1名工人進入管內後沒出來，另1名工人下去搶救也昏迷，台南市消防局接獲報案後到場搶救中。
報案徐姓工人說，他與阿伯及男同事，下文午1點30分到場作業，因汙水太多，一直等到3點多水退去後，男同事進入清理，但沒有出來，阿伯急著救人，進去後也沒有出來。
台南市消防局接獲報案後，出動大批搶救人員，先後電風扇讓空氣流通後，再穿著防護設備進入救人中。
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