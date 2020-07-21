桃園義消捕蜂遭螫無呼吸心跳 搶救後轉加護病房

桃園市捕蜂捉蛇工作大隊一名義消，今天在八德區執行捕蜂任務時不慎遭虎頭蜂螫傷，疑似對蜂毒過敏竟導致呼吸心跳暫停，所幸在急救後已恢復生命跡象，仍在加護病房觀察。

桃園市政府消防局表示，中午12時8分許接獲民眾報案，一名41歲的羅姓捕蜂抓蛇大隊人員，在執行捕蜂勤務時遭蜂螫，救護人員到達現場，男子一度失去呼吸心跳，經救護人員現場急救處置後，患者恢復脈搏及呼吸，但意識昏迷，消防人員立即將男子送醫。

消防人員表示，男子在送到衛福部桃園醫院後，由於已經恢復脈搏及呼吸，也出現生命跡象，但尚未清醒，因此在下午3時15分轉往加護病房治療觀察，根據醫護人員初步了解，可能是對蜂毒過敏所造成，不過還需要進一步調查了解。

農業局長郭承泉表示，捕蜂捉蛇工作大隊上午11時32分許獲報，在八德區廣福路一處工廠發現約巴掌大小黃腰虎頭蜂窩，擔心危害廠內人員安全，報請大隊處理。而羅姓及詹姓隊員在到達現場評估後，決定在室內進行噴灑殺蟲劑處理，但羅姓隊員不慎遭虎頭蜂螫傷，立即送醫搶救。

郭承泉指出，農業局在接獲通知後立即前往醫院關心，因為每名隊員都有辦理保險，農業局後續將協助申請理賠，以及負責醫療費用，也會全力協助相關事宜，期盼隊員能安然度過難關，未來將加強隊員自身安全維護，以及強化專業技能的訓練，希望讓憾事不再發生。