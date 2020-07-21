天氣熱婦街頭中暑身體不適 金山警機車急送醫院

新北市一名50多歲婦人昨天下午4點多，因天氣熱疑中暑身體不適，坐在路邊表情痛苦，員警剛好經過發現她臉色蒼白，立即騎機車載她緊急到金山醫院就醫，婦人說，天氣熱到不舒服，都快走不動，感謝警察協助。

金山警分局金山派出所警員黃宗偉，昨天下午4點多巡邏經過金山區中正路段，發現一名年約50多歲的婦人，身體不適情事，坐立在路邊，員警發現趨前關心，看到她表情痛苦，臉色蒼白，身體極為不適，研判應立即送醫。

黃宗偉考量情況危急，婦人恐有暈倒可能，隨即用他騎的巡邏車將婦人載至金山醫院就診，經醫護人員救護後，身體逐漸恢復元氣，婦人感謝員警的貼心相助，她當時在路邊，因為天氣太熱很不舒服，還好及時就醫。