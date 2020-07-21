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老婦外出買菜卻回不了家 新莊警暖心找到她回家的路

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

員警利用M-Police系統找到王婦身分，順利協助她返家。圖／警方提供
員警利用M-Police系統找到王婦身分，順利協助她返家。圖／警方提供
高齡78歲的王姓老婦本月6日從家中獨自外出買菜，卻在準備返家時突然忘記自己住哪，所幸熱心民眾發現王婦不停徘徊，報警請求協助，警方將王婦載回派出所，利用M-Police系統才順利查出王婦身分與住址，由其兒子將她載回。

新北市新莊警分局光華派出所日前接獲通報，表示轄區西盛街上有名老婦疑似迷路需要協助，員警陳品融出勤到場後向老婦詢問，卻發現她疑似患有失智症無法詳細說出身分與地址，眼見天氣炎熱，員警便先將老婦帶回派出所休息。

隨後員警使用M-Police系統識別老婦臉部，再篩選近百筆資料後，終於確認老婦現已高齡78歲，姓王，且家就住在西盛街上，趕緊撥打電話通知王婦兒子，讓兒子平安將她接回。

新莊警分局呼籲，若民眾家中有高齡的長者，可以利用新北市政府線上申辦防走失手鍊，或者到新北市各區公所、地區社會福利中心及新北市政府聯合服務中心辦理，藉此減少長輩走失風險。

失智症

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