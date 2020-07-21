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三倍券上路全台3件詐騙 假網拍不寄券、騙健保卡冒領
振興三倍券出現詐騙，歹徒上網販售三倍券，收到匯款後斷絕聯繫，或以徵才名義騙取健保卡，再冒領三倍券；刑事局統計，三倍券上路以來，已獲報3件相關詐騙案，提醒民眾要謹慎。
新北市17日發生首宗三倍券詐騙，林姓男子（21歲）在臉書社團看到販賣三倍券貼文，每分開價2500元，加入LINE聯繫，賣家稱收到匯款立即寄出，林匯款1萬元訂購4分，對方已讀不回，接著封鎖帳號，他驚覺受騙，前天報案。
165反詐騙專線統計，當天新北市發生第2起三倍券詐騙，同樣使用假網拍手法做無本生意，騙走2000元，另外，台南市今天發生民眾求職交付健保卡，豈料三倍券遭冒領。
新冠肺炎疫情趨緩，政府為鼓勵消費，推出以1000元換3000元的振興三倍券，根據經濟部發放辦法，紙本三倍券有使用限制，不得找零、轉售、兌換或退換現金。
刑事局預防科表示，切勿透過臉書、LINE轉售或購買三倍券，除了違反規定，交易沒有保障，無法確認賣家身分，被騙風險高。
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