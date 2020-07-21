台中自小客碰撞機車 2騎士受傷波及路旁5車

台中市賴姓男子今天開車行經大里區一處路口，與騎機車的柯姓男子發生碰撞，柯男失控撞上騎機車停在待轉區的林女，並波及停在路旁5部機車，2人受傷送醫，事故原因警方調查中。

台中市消防局今天中午11時29分接獲民眾報案指出，大里區國光路二段有一輛自小客車與多部機車發生事故，且有多人受傷，派遣信義、大里及國光等分隊，出動消防車3輛、救護車2輛與消防人員10名前往搶救。

消防人員表示，到場時有一名男子左手大面積外傷、意識昏迷，另有1名婦人腰痛、意識清楚，2人都被送往大里仁愛醫院救治。

院方表示，38歲柯男到院意識不清，經檢查有瀰漫性腦出血及左大腿骨折，家屬要求轉院；53歲林女全身擦挫傷，留院觀察中。

台中市警察局霧峰分局初步調查，21歲賴姓男子駕駛自小客車，沿國光路二段往南行駛，到至聖路口時左轉，柯男沿著國光路二段往北行駛，到至聖路口直行時，與賴男駕駛的自小客車發生碰撞，柯男失控再撞上停在待轉區林女騎乘的機車，並波及路旁停放的5部機車。

事故造成柯男與林女受傷，3方駕駛經酒測都未酒駕，詳細事故原因警方正調查中。