夫妻為振興券使用方式吵架 夫怒帶女兒走人想訴請離婚

彰化和美女童因父母吵架今天被父親帶到員林，警方協尋將她帶回家。圖／賴清美提供 彰化縣和美鎮一對夫妻因為振興三倍券爭執，丈夫想買家電，妻子想透過消費找零累積4500元現金，來繳小孩學費，雙方因誤會，丈夫今天一氣之下帶著女兒騎機車到跑到員林，不接妻的電話，警方協尋最後發現父女蹤跡，下午將小女孩帶回和美，母親才放下心中大石。

彰化縣議員賴清美說，姜姓夫妻育有一名3歲女兒，家庭較為弱勢，仰賴丈夫每月2萬多元薪水生活，最近一家人領得三倍券共9000千元，因女兒即將要上幼兒園，學費需要4500元，姜妻原本想拿去可找零的地方消費，再存得4500元現金繳學費，姜男昨天特地到幼兒園詢問是否可用振興券繳學費，學校說不行，姜男認為妻子騙他，相當不滿。

賴清美表示，今天上午姜男說要帶女兒去上班，姜妻到工作現場沒找到人，又收到丈夫訊息「要找女兒就到員林地方法院」，因姜男精神狀況不穩定，姜妻相當擔心，才找人幫忙，並到派出所報警，期間打電話聯絡丈夫都未接，最後透過員林分局，從車牌號碼才找到父女倆。

警方找到姜男當時，他正帶著女兒到員林地方法院想訴請離婚，女兒跟在一旁，警方最後將兩人帶回警局了解狀況，再將女童接回和美，姜男則騎機車回去上班，結束一場虛驚。