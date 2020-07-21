三倍券還是天氣「熱」的禍？領三倍券途中火燒車逃命

休旅車下山途中起火，成了一團火球。記者林昭彰／翻攝 這能怪天氣太熱或是三倍券之亂嗎？台北市1名45歲王姓女子，今天中午12點多日正當中駕駛家裡的老舊休旅車，搭載丈夫和婆婆同行，行經新北市淡水山區北新路，準備前往市區的郵局領取振興三倍券，途中卻發生火燒車。

王女說，這輛福特休旅車的車齡已經17年，停放家裡有一段時間沒使用了，今天為了領三倍券，她和丈夫從台北市文山區住處開車出發，先到淡水山區接婆婆，打算一起到山下的郵局領三倍券，不料發生意外。

當時是下坡路段，車雖老舊但也理應不至於像是上坡耗力導致機械過熱，開著開著卻突然從引擎室傳出燒焦味，原本她打算硬撐到山下找修車廠檢修，但是沒多久即竄出火花，嚇到趕快停靠路邊逃命。