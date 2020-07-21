桃園捕蜂捉蛇大隊義消 摘蜂窩被螫傷OHCA送醫

桃園市捕蜂捉蛇工作大隊皆由義消志願參加，依各轄區成立4個中隊，隊約有270位成員。今天在桃園市八德區發生一起義消執行捕蜂捉蛇任務，不慎遭虎頭蜂螫傷導致OHCA，不過據了解，經過急救後目前已恢復脈搏，仍在治療觀察中。

桃園的捕蜂捉蛇工作原由消防局負責，104年後成立捕蜂捉蛇工作大隊，由農業局接手辦理捕蜂捉蛇緊急救援業務，隊員多數皆為有豐富經驗的老義消們。今天中午12點多，八德區發生虎頭蜂攻擊事件，讓義消差點喪命，兩名捕蜂捉蛇大隊義消執行例行性摘蜂窩任務，不過其中一名羅姓義消不慎遭虎頭蜂螫傷OHCA，趕緊通報救援。