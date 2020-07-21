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救護車上接生童滿五歲 夫婦重回「出生地」與消防慶生

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

邱姓婦人帶著老公與兒子，到新莊分隊與當時協助接生的救護人員一同慶生。圖／新北消防局提供
邱姓婦人帶著老公與兒子，到新莊分隊與當時協助接生的救護人員一同慶生。圖／新北消防局提供

「生日快樂！」一名邱姓婦人手捧著大蛋糕，牽著老公與兒子的手走進新北市消防局第二大隊新莊分隊，原來是因現年47歲的邱姓婦人五年前在消防協助下，於救護車上順利產下一名男童，緊急送醫後母子均安。本月19日，男童滿5歲，邱婦特地與老公帶著孩子重回「出生地」，與消防人員在救護車上合影留念。

邱婦說，五年前的19日凌晨2點多，當時懷著兒子的她突然感到肚子一陣疼痛，丈夫趕緊為她叫來救護車，當時出勤隊員陳稚熙、郭子明趕到現場後，發現邱婦有規律地宮縮且羊水已破，與家屬商量後，決定立即送往邱婦平時進行產檢的馬偕醫院急救。

未料救護車在送醫途中，小朋友已經「擋不住」要出來了，陳稚熙與郭子明根據所學專業判斷，決定立刻將車輛停靠路邊進行緊急接生，於是鍾姓男童就在停靠在三重區重陽路段上的救護車內來到這個世界，而救護人員也在接生成功後，將母子倆立即送往醫院檢查，所幸母子均無大礙。

鍾姓弟弟今年滿5歲，邱婦特別在兒子生日當天買了一個大蛋糕，與丈夫、兒子一起前往新莊分隊，向當時協助接生的兩名消防人員致謝。消防人員說，看到小朋友健康成長，也讓他們十分感動，也謝謝邱婦前來分享小朋友的生日蛋糕，讓他們在辛苦工作時感受到生命的美好。

邱婦帶著兒子重返「出生地」，與救護人員合影留念。圖／新北消防局提供
邱婦帶著兒子重返「出生地」，與救護人員合影留念。圖／新北消防局提供

救護車 接生

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