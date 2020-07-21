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轎車停機車格罰600元 車主提3點理由訴請撤銷被駁

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

黃姓男子把轎車停在八堵火車站外機車格，收到紅單被罰600元。黃以看不清楚標線、還有其他車停放及未危害用路人，訴請撤銷處分。法官勘驗黃的行車記錄器畫面，認為雖天暗又下雨，仍能辨識標線，違規屬實，縱有其他車輛停放不能據以免責，駁回告訴。全案可上訴。

判決指出，黃男的轎車去年9月26日上午10點多，停放在基隆市八堵路八堵火車站對面路邊機車停車格內，警方到場拍照採證後舉發「停車車種不依規定」違規。監理單位認黃違規屬實，依道路交通管理處罰條例裁處600元。

黃男不服並提起行政訴訟，主張當天清晨5點多趕著上班搭火車，又因天色黑暗，下起傾盆大雨，無法看清楚地面標線。記得該路段先前均可停放汽車，不知已改為機車格，一時未注意才停車。

黃男還說，他停車時，前方也有其他汽車停放相同路段，不知警員取締行為是否有行政疏失。況且他在該處停車，並不會造成交通危險或危害用路人，聲明撤銷原處分。

台北市區監理所答辯，黃男違規行為經調閱採證照片，顯示停放在劃設機車停車區內，員警依法舉發並無違誤，聲明駁回告訴。

基隆地方法院法官勘驗黃男行車記錄器錄影畫面，去年9月26日清晨5點10分天色黑暗有雨，黃駕車沿八堵路往南向行駛，經過八堵火車站後在路口斑馬線前迴轉到對向車道，再沿外側車道行駛，依序經過人行地下道出入口、一盞路燈、電線桿及設置風雨走廊人行道

畫面顯示人行道與車道線間繪有整排機車停車格，部分車格內已停放機車。風雨走廊及機車停車格線沿途向前延伸。黃男後來駕車由外側車道偏右駛出車道線，開到機車停車格線範圍內準備停車，多次前後移才停妥，未再移動。

法官指出，警方舉發違規照片顯示路面有數個白色實線相連機車停車格，黃車確實橫跨數個機車停車格停放，車內沒人， 可知黃把轎車停在機車停車格範圍屬實。停車當時視線仍可辨識為機車格，劃設並無不當，黃縱非故意違規，也有過失而不得免責。

黃男主張前方有汽車停放相同位置，法官基於不法者不得主張平等權原則未採信。黃又主張停車行為不會造成交通危險或危害用路人，法官說，黃男佔用機車停車空間，已破壞道路交通管理、交通秩序，即應負起道路交通管理處罰條例所規定的行政責任，判決駁回告訴。

黃男把轎車停在機車格被罰600元，他以看不清楚標線、還有其他車停放及未危害用路人，訴請撤銷處分，法官審理後駁回。記者邱瑞杰／攝影
黃男把轎車停在機車格被罰600元，他以看不清楚標線、還有其他車停放及未危害用路人，訴請撤銷處分，法官審理後駁回。記者邱瑞杰／攝影
黃男把轎車停在機車格被罰600元，他以看不清楚標線、還有其他車停放及未危害用路人，訴請撤銷處分，法官審理後駁回。記者邱瑞杰／攝影
黃男把轎車停在機車格被罰600元，他以看不清楚標線、還有其他車停放及未危害用路人，訴請撤銷處分，法官審理後駁回。記者邱瑞杰／攝影

車道 人行道

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