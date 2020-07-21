不滿媳婦大掃除移動房內盆栽 老翁負氣離家坐地上

高雄洪姓老翁因不滿同住的媳婦，移動他房內種植的盆栽，洪就負氣離家跑到馬路上坐在地面上；警方獲報後趕到現場，苦勸洪翁近一個小時，終於將他平安送回家，親人也鬆了一口氣。

據了解，昨天晚上9點多時，洪翁（85歲）拄著拐杖坐在小港區立群路、大鵬路口已2個多小時，附近民眾見狀擔心洪出意外，通知小港警分局漢民所員警到場。

警方上前詢問後得知，原來洪翁的媳婦昨天在家中大掃除時，將他房間內的盆栽移動位置，洪看到後感到鬱悶不開心，傍晚時才獨自負氣離家，沒想到坐在路口太久，一時找不到回家路。