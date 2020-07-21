又是新店客運！母推娃娃車下車門卻關閉：車開走會發狂

新店客運又出狀況！一名媽媽20日推著載著1歲女童的娃娃車搭乘新店客運643線公車欲下車時，娃娃車還沒完全下車，車門就突然關閉還夾到她的手，「我真的不敢放手，如果門關上車開走，我會發狂」。對此，新店客運總經理來雲傑解釋，司機原是要將車輛傾斜好讓媽媽及娃娃車下車，不料誤觸開關，車門才關閉。

這名媽媽在臉書「我是新店人」發文表示，她20日下午在新店安康路要下車時，因為推著娃娃車，所以以較保險的方式，大人先下車，然後手扶著娃娃車倒車下車門。

但扶到一半，娃娃車還沒完全出車門，客運車門就突然關閉，而她因為手還扶著娃娃車，害怕娃娃車上1歲女童的安全不敢放手，但因被夾得很痛，當場讓她痛得放聲大叫，司機才連忙開啟車門。

媽媽崩潰說，「我真的不敢放手，雖然真的被夾得手超痛，如果真的門被關雙車開走，我會發狂。」

來雲傑解釋，經公司查證後，發現當日下午5時38分，這名媽媽在安康路下車時，因車上乘客眾多，媽媽帶著娃娃車最後下車時，司機看到娃娃車，原本好心想開啟公車的側傾裝置，方便媽媽及娃娃車下車，沒想到誤觸車門開關，才導致這場意外。