玉管處外包人員山屋飲酒脫序 立悔過書再犯辭職

玉管處業務外包公司一名人員日前休假登山，卻在嘉明湖避難山屋飲酒影響其他山友休息，這名外包人員事後感到愧疚與後悔，也向受影響山友致歉，並立悔過書表明若再犯將辭職。

玉山國家公園管理處業務承攬外包公司一名派駐人員休假登山，在台東縣海端鄉嘉明湖避難山屋飲酒影響他人，玉管處透過外包公司要求這名人員注意言行，但網友不解「為何私人休假期間要注意形象」、「為何會被其他山友認為是玉管處人員，臉上有寫玉管處嗎」。

玉管處副處長盧淑妃今天接受中央社記者訪問表示，這名外包人員影響單位、團體形象，管理處透過外包公司老闆要求注意言行，當事人事後感到非常抱歉；這名外包人員很愛且滿常爬山，平時工作表現正常，可能是太常在山上工作，因此被山友認出。

玉管處表示，登山社群近日指15日夜間在嘉明湖避難山屋有疑似玉管處人員飲酒脫序，影響山屋夜間安寧，玉管處得知後極為重視，立即了解查明，確認這名脫序行為人，非玉管處員工，是業務承攬外包公司派駐人員，休假期間與友人登山，夜宿山屋發生脫序行為。

玉管處指出，經會同該員所屬承攬契約公司共同約談後，這名人員對酒後脫序影響避難山屋遊客住宿品質及造成不良觀感，明瞭行為確實不應該，除感到愧疚與後悔，也對受影響山友深表歉意，當事人立下書面道歉悔過切結書，表明若再犯將「辭職」負責。

玉管處表示，未來除責請公司及管理站加強對這名人員督導查核，也請其他業務承攬公司，加強對所屬人員教育宣導，注意私人休假期間行為不宜影響玉山國家公園管理處形象，否則將依契約規定處理。