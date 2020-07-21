術後雪納瑞走失 波麗士1小時找到飼主
波麗士大人不僅協尋失蹤人口很厲害，連幫助走失的動物找回主人，也相當盡責。高雄市警三民一分局三民派出所據報凌晨有走失的寵物犬雪納瑞，帶回派出所後，1小時就幫這隻雪納瑞找到主人。
7月19日凌晨4點多，三民派出所巡佐巢義信在高雄市三民區力行路與中庸街口，接獲民眾報案撿到1隻寵物狗雪納瑞，員警看雪納瑞看全身整潔，應是走失的家犬，因凌晨時分，動保處人員無法到場處理，一時又找不到24小時營業的獸醫院，不知如何為雪納瑞掃描晶片，尋找主人。
女警徐佳瑩靈機一動，搜尋臉書寵物相關社團，果然發現有則尋狗訊息，走失地點在三民區中庸街附近，正是這隻雪納瑞，立刻打電話通知飼主董姓女子到派出所認領。
董姓女子向員警表示，這隻雪納瑞剛動過手術，一隻耳朵豎起，一直耳朵垂下來，趁半夜家門沒關好偷跑出門，她才急得上臉書貼文，感謝員警細心，才能在短時間內尋回愛犬。
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