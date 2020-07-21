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國道3號北上新竹寶山路段貨車翻覆 火龍果散落一地
國道3號北上94.7公里新竹寶山路段，今天上午11點15分發生貨車翻覆意外，32歲的葉姓貨車駕駛，滿載一車的火龍果趕往台北第一市場拍賣，因左前輪爆胎，失控撞向內側護欄，火龍果散落在南下車道上，被3輛車輾過，路上到處是紅色的火龍果泥，所幸這起意外並未造成傷亡，詳細車禍原因，警方仍調查釐清中。
國道警方表示，葉姓貨車駕駛從南投名間出發，行經寶山路段時，因左前輪爆胎，車子失控衝往內側車道，火龍果也掉落至對向內線車道，3輛轎車因閃避不及，不慎輾壓火龍果後失控造成擦撞，所幸沒有人員受傷。經酒測後，葉姓駕駛酒測值為0，而貨車與貨物總重約21噸，也並未超載，至於為何會爆胎，警方正在調查釐清中。
國道警方指出，由於車禍事故佔用國道3號南、北向94.7公里內線車道，目前南下內側車道已恢復通車，北上則封閉內側、中線車道，仍在排除事故中，提醒用路人行經此路段減速慢行，並遵從警消人員指示。
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