聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／貨車疑闖紅燈撞大媽命危 肇事司機：我是搶黃燈
台中市越南籍陶姓男子今天上午9時許，駕駛資源回收貨車行經西屯區安和路、水尾巷時，疑闖紅燈撞上在路口待轉欲執行水尾巷的高姓女騎士，高女被撞上後，一度無呼吸心跳，經救護人員急救後，意識模糊，恢復生命跡象，目前送往中港澄清醫院急救，目前昏迷指數3，仍有生命危險，陶辯稱，當時他是黃燈，非闖紅燈，詳細的肇因有待後續警方調查釐清。
據查，越南籍陶姓男子（27歲）今天上午9時許，駕駛資源回收貨車沿西屯區安和路往朝馬路行駛，行經水尾巷時，疑闖紅燈，撞上騎車往水尾巷行駛的高姓女子（62歲），高女被撞上後，一度無呼吸心跳，經救護人員急救後，恢復生命跡象，目前仍在中港澄清醫院急救，昏迷指數3。
經警方調查，雙方都無酒精濃度，陶辯稱，當時他是搶黃燈才會釀禍，不過警方調閱現場監視器，發現高女開始行駛時，燈號已轉綠燈，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續釐清。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言