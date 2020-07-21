影／貨車疑闖紅燈撞大媽命危 肇事司機：我是搶黃燈

台中市越南籍陶姓男子今天上午9時許，駕駛資源回收貨車行經西屯區安和路、水尾巷時，疑闖紅燈撞上在路口待轉欲執行水尾巷的高姓女騎士，高女被撞上後，一度無呼吸心跳，經救護人員急救後，意識模糊，恢復生命跡象，目前送往中港澄清醫院急救，目前昏迷指數3，仍有生命危險，陶辯稱，當時他是黃燈，非闖紅燈，詳細的肇因有待後續警方調查釐清。

據查，越南籍陶姓男子（27歲）今天上午9時許，駕駛資源回收貨車沿西屯區安和路往朝馬路行駛，行經水尾巷時，疑闖紅燈，撞上騎車往水尾巷行駛的高姓女子（62歲），高女被撞上後，一度無呼吸心跳，經救護人員急救後，恢復生命跡象，目前仍在中港澄清醫院急救，昏迷指數3。