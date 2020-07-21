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年輕男發酒瘋罵警察是「國家的狗」侮辱公務員被起訴
桃園李姓男子凌晨和朋友到KTV喝酒歡唱，卻一度失控把包廂內桌面東西全翻到地上，店家擔心衍生衝突報警處理，轄區派出所獲報到場時，李男卻當著眾人面辱罵員警是狗，還說「我是在訓練狗」、「我沒有領國家狗飯」，檢方偵結依侮辱公務員罪嫌將李向法院聲請簡易判決處刑。
檢警調查，李男（21歲）今年6月17日凌晨3點多和朋友到桃園區1間KTV，因喝酒情緒失控破壞包廂內物品，店家不堪受損報警處理，轄區桃園分局謝姓、郭姓及翁姓警員獲報到場，但李非但不配合，態度挑釁還出言不遜。
檢方勘驗員警秘錄器，發現李當場朝著警察辱罵「我有沒有領國家狗飯」、「你們是討債的」、「我在訓練狗」及「我在訓練這群狗」等語，店家雖就毀損物品部分不願追究，但警方仍依妨害公務現行犯逮捕李。
檢方訊時，李男坦承辱罵警察，且警方指證歷歷並提出職務報告說明等，檢方認定李男犯嫌明確，偵結依妨害公務罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑。
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