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高速公路駕車未保持安全距離 小心最高可罰6000元
新北張姓男子行駛於高速公路遭警方舉發，張提出申訴說是前車超車才導致安全距離不足，不過法院檢視錄影採證畫面，並無前車切入狀況，且若有前車超車切入，應在反應時間足夠下，保持安全距離，因此判決張男敗訴。
新北交通事件裁決處長李忠台說，依「高速公路及快速公路交通管制規則」規定，車輛行駛高速公路或是快速道路的行車安全距離，小型車為車速除以2、大型車為車速減20公里，違者可以道路交通管理處罰條例第33條第1項第2款規定，可處3000至6000元罰鍰並記違規點數1點。
李忠台舉例，小型車車速60公里、安全距離為30公里，車速100公里、安全距離為50公里；大型車車速60公里、安全距離為40公里，車速為100公里，安全距離為80公里。
裁決處說，根據警政署的國道交通事故統計資料，2019年高速公路交通事故肇事原因，以「未保持行車安全距離」占29.50％，許多用路人未保持安全車距，致意外發生時緊急煞車而撞上前車。
裁決處表示，國道警方會利用測速錄影設備，配合路面行車距離辨識標線，取締未保持安全車距的車輛，提醒用路人行車應保持安全距離，避免受罰並增加肇事風險。
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