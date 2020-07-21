男阿里山鐵路打坐到案說明 警方移送交通部裁處

一名男子日前盤腿坐在奮起湖平交道鐵軌上拍照，遭社群網站轉發，警方循線通知這名男子到案說明。男子表示，做了不良示範十分抱歉。全案依違反鐵路法函送交通部裁處。

7月14日一名男子至嘉義縣竹崎鄉奮起湖遊玩，一時興起盤腿坐在奮起湖平交道鐵軌上拍照，並將照片上傳個人IG註明「修行中、變世界奇觀的我」，還遭臉書社團「行車紀錄器影片上傳中心」轉發。

嘉義縣警局竹崎分局今天表示，已找到這名男子到案說明。男子說，對盤坐鐵軌行為十分自責，表示自己做了不良示範感到十分抱歉。

警方表示，全案依違反鐵路法函送交通部裁處。鐵路法第57條規定「行人、車輛不得在鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所通行。」違者依鐵路法第70條，可處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處表示，已加強阿里山鐵路沿線巡查工作，並呼籲行人不要走鐵路，維護人車安全。