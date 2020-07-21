影／滷肉燒焦房屋冒煙 警報有響沒人在家 消防破門搶救

基隆市七堵區明德一路一戶民宅今天上午冒出濃煙，鄰居看見急忙報案。消防人員破門進入，發現屋內已煙霧瀰漫，住宅用火災警報器有響起，但無人在家。消防員在廚房看到一鍋滷肉已燒焦，趕緊關閉瓦斯，解除警報。

基隆市消防局「119」勤務指揮中心上午9點44分接獲市民報案，七堵區明德一路2巷有戶民宅屋內在冒煙，擔心屋內起火。

消防局七堵分隊出動3車8人，由分隊長許振毅帶隊前往搶救，到達現場時敲門無人回應，研判沒人在家，消防員立刻持工具撬開大門。

消防人員進入屋內，發現客廳滿是濃煙，進到廚房看到瓦斯爐上有一鍋已燒焦的滷肉，並將爐火關閉。