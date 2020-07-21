台南安南醫院驚傳火災 更衣室汙衣籃起火

台南市安南醫院放射科更衣室，今天凌晨驚傳火災、冒出火煙，消防人員獲報到達時，自動灑水設備已啟動撲滅火勢，消防人員檢視是放射科更衣室內，置放髒衣物的污衣籃起火燃燒，還好沒有醫護人員或病患受波及。

台南市消防局救災救護中心，今天凌晨零點40分，接獲民眾報稱安南醫院發生火災，119勤務中心緊急派出安和、安南、和緯、鹽行、安和等消防分隊大批救災人、車前往，有民眾在報案後不久就打電話向消防局119表示現場自動灑水設備有啟動，已撲滅火勢。