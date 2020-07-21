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台南安南醫院驚傳火災 更衣室汙衣籃起火
台南市安南醫院放射科更衣室，今天凌晨驚傳火災、冒出火煙，消防人員獲報到達時，自動灑水設備已啟動撲滅火勢，消防人員檢視是放射科更衣室內，置放髒衣物的污衣籃起火燃燒，還好沒有醫護人員或病患受波及。
台南市消防局救災救護中心，今天凌晨零點40分，接獲民眾報稱安南醫院發生火災，119勤務中心緊急派出安和、安南、和緯、鹽行、安和等消防分隊大批救災人、車前往，有民眾在報案後不久就打電話向消防局119表示現場自動灑水設備有啟動，已撲滅火勢。
消防人員到場月解發現是放射科內1間更衣室失火，更衣室內有處放著髒衣物的汙衣籃起火燃燒，幸火勢在第一時間被撲滅，未擴大傷及醫護人員或病患。至於起火原因，台南市消防局說，已通報火調科人員前往鑑識、調查，釐清起火原因。
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