失業男國小校園做出不雅動作 警方依公然猥褻罪嫌法辦

朱姓男子台南市安南區一家國小操場，涉嫌做出摩擦下體不雅動作，警衛上前嚇阻後，朱匆忙離開校園，警方獲報後，在3小時內通知朱到案，朱供稱近期因疫情影響失業，讓他感到壓力很大，想宣洩情緒一番，十分悔恨。警詢後依公然猥褻罪嫌函送南檢署偵辦。

台南市警三分局本月18日上午10點，接獲國小警衛人員報案，稱有男子在校園內公眾手淫，和順所警員立即於周遭調閱監視器及車辨系統，經分析研判後鎖定一名朱姓男子（20歲），經通知到案說明，朱坦承犯案。