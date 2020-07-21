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電動機車誰買得起？破解「油電平權」假議題Q&A

疑車速偏快致過彎不慎 機車「刮中」百萬雪弗蘭悲劇了

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

25歲吳姓男子19日下午5時許騎機車行經新北市新莊區壽山路段往新北大道方向行駛時，擦撞對向駕駛雪弗蘭C7 z51的23歲袁姓男子，吳因此失去平衡摔車，送醫後無礙，跑車上則留下長長的刮痕。

有民眾目睹全程，將畫面透過行車記錄器拍下放上網，只見吳疑因過彎不慎，疑似跨越雙黃線後與迎面駛來的雪弗蘭C7跑車撞上，吳因此失去重心摔車，造成四肢輕微擦挫傷，送醫後暫無大礙。

袁男表示，他的車輛是以公司名義買入，當時開車準備返回位於桃園的住所，時速不快大約30左右，但還沒過彎就看到機車高速逆向行駛而來，他來不及閃避就被撞了；吳則指稱，他當時在下山，過彎時車速有比較快，所以車子有往內側偏。

警方獲報到場後，發現雙方均無酒駕，至於肇事原因以及吳是否跨越雙黃線等，警方表示有待後續釐清，呼籲民眾因壽山路較狹窄，行經該路段時應使用低速檔慢行通過，以免發生危險。

據悉，袁所駕駛的美系跑車雪弗蘭C7 z51為2014年出廠，4年車二手要價新台幣2百多萬元，他剛購入約半年左右，全新車輛也要價新台幣500萬至600萬左右，車輛從靜止到時速100公里僅需4秒，在台灣算是少見的跑車，也因此維修費恐怕不少，車主初步估價，約40萬左右。

吳男的機車也受到損傷。記者柯毓庭／翻攝
吳男的機車也受到損傷。記者柯毓庭／翻攝
袁男的跑車上出現長長的刮痕。記者柯毓庭／翻攝
袁男的跑車上出現長長的刮痕。記者柯毓庭／翻攝
吳疑因車速過快致過彎不慎，跨越雙黃線後撞上對向來車。圖／翻攝自臉書社團
吳疑因車速過快致過彎不慎，跨越雙黃線後撞上對向來車。圖／翻攝自臉書社團

跑車 行車記錄器

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