快訊

聯發科盤中漲逾5% 躋台股市值「兆元」三巨頭

電動機車誰買得起？破解「油電平權」假議題Q&A

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男撞3機車釀2傷者、毛小孩身亡 逃300公尺被路人攔下

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

黃姓汽車駕駛今天上午7時許，駕車行經嘉義市吳鳳南路軍輝橋時與3輛車擦撞，造成2名機車駕駛受傷，黃肇事後未下車處置、開了約300公尺才被路人攔阻，警方到場將黃帶回偵訊、酒測值為零，傷者送醫救治中，事故原因仍待警方調查。

嘉義市消防局表示，救護人員到達時發現3輛機車倒在吳鳳南路軍輝橋北側路口，機車零件散落一地，主要傷者為2名女性機車騎士，一名49歲吳姓女子傷勢較嚴重，臉部已經明顯腫脹，身上也有多處擦傷，她飼養的毛小孩(博美犬)，疑因車禍也趴在地上，疑已失去生命徵象；另1名吳姓騎士站在路旁，自述腰部及肩膀疼痛，傷勢較輕，二人皆意識清楚可自行走上救護車，送往陽明醫院做後續治療。

熱心民眾指稱，1輛汽車與3車輛發生車禍後並沒有停下查看，直接開車離去，經後方熱心人士騎車上前將駕駛攔下，汽車駕駛才停車，被後續到場員警帶回偵訊。

「 肇逃逃不掉的！」嘉義市交通副隊長林勇伸提醒，發生交通事故應停留現場、報警處置，同時通報救護車協助傷者送醫，切莫離開現場，尤其嘉義市區監視器密布，任何逃逸都追緝到案，並涉及一年以上七年以下刑事責任，事故調解時也失去談判籌碼與立場。

黃姓汽車駕駛撞上機車後逃離現場。記者卜敏正／翻攝
黃姓汽車駕駛撞上機車後逃離現場。記者卜敏正／翻攝
黃姓汽車駕駛撞上機車後逃離現場。記者卜敏正／翻攝
黃姓汽車駕駛撞上機車後逃離現場。記者卜敏正／翻攝
吳姓機車騎士的博美犬，疑因為車禍趴在路旁。記者卜敏正／翻攝
吳姓機車騎士的博美犬，疑因為車禍趴在路旁。記者卜敏正／翻攝

嘉義 事故 救護車 機車騎士 毛小孩

延伸閱讀

影／嘉義市首支城市形象影片 搶搭暑期國旅熱潮

嘉義市科學168博覽會 破10萬人次創紀錄

救護車抵達時仍有心跳 三浦春馬死因疑非網路霸凌

嘉義市警方擴大臨檢、路檢 已查獲通緝犯10名

相關新聞

疑車速偏快致過彎不慎 機車「刮中」百萬雪弗蘭悲劇了

25歲吳姓男子19日下午5時許騎機車行經新北市新莊區壽山路段往新北大道方向行駛時，擦撞對向駕駛雪弗蘭C7 z51的23歲...

台東男子肚餓偷路邊車上60元麵和飲料 代價判罰6千元

台東1名廖姓男子因肚子餓，順手偷取他人車上1碗鐵板麵和1杯飲料，被害人發現食物不翼而飛，報警處理。警方循線查獲廖犯行，訊...

失業男國小校園做出不雅動作 警方依公然猥褻罪嫌法辦

朱姓男子台南市安南區一家國小操場，涉嫌做出摩擦下體不雅動作，警衛上前嚇阻後，朱匆忙離開校園，警方獲報後，在3小時內通知朱...

男撞3機車釀2傷者、毛小孩身亡 逃300公尺被路人攔下

黃姓汽車駕駛今天上午7時許，駕車行經嘉義市吳鳳南路軍輝橋時與3輛車擦撞，造成2名機車駕駛受傷，黃肇事後未下車處置、開了約...

元祖少東爆婚變 通姦除罪化獲不起訴

「元祖食品」少東夫妻檔張劭緯、安晨妤去年驚傳婚變。安女指控張與「大黑松小倆口」千金邱薇樺涉嫌妨害家庭，由於釋字791號解...

八通關古道虎頭蜂群攻 螫傷22人

南投縣信義鄉八通關古道昨天發生虎頭蜂螫人，一群黑腹虎頭蜂疑因受登山客行動騷擾群起攻擊，共有廿二人遭螫傷，大多是肢體、頭皮...

民宿裝針孔 父陪偷拍兒道歉

南投縣埔里鎮一處知名農莊民宿十八日被人發現戶外廁所裝設針孔偷拍報案，民宿陳姓業者兒子隨即到警局坦承犯案，交出犯罪工具和相...

澎湖獨木舟遊客受困海上求救 海巡人員營救上岸

兩名遊客前往澎湖參加童軍跳島露營，今天接受海上獨木舟訓練，連同嚮導3人一起出海，因海面風大導致脫隊，眼看體力用盡且船身進...

阿公急上廁所 1歲孫誤把自己反鎖車內大哭

夏天連日高溫，車內曝曬下就像火爐，今天上午11時40分許，花蓮玉里鎮一位69歲林姓阿公急著上廁所，獨留1歲多孫子在車內，...

花蓮海堤枯木失火約6平方公尺 岸巡隊急撲滅

花蓮豐濱鄉磯崎國小舊址前方海堤，昨晚大片廢棄枯木失火，被海巡署東部分署岸巡隊人員發現，立即利用水桶裝水滅火，並通報豐濱消...

影／大貨車疑煞車失靈自撞漏油 警消救出受困司機

廖男今天下午駕駛大貨車，在中市台灣大道4段，疑似煞車失靈先撞到路樹，再撞到加油站招牌，最後撞到加油站圍牆，廖男被困在車裡...

八通關古道遇黑腹虎頭蜂 下山遭螫22人滿身傷

信義鄉八通關古道今天發生有虎頭蜂螫人案，南投消防局中午11時42分獲報後由玉山分隊前往救援、另通知信義、水里分隊救護車前...

熱門新聞

失聯移工成主廚 被逮後高雄日賣400份蚵仔煎成絕響

擎天岡看日出後...男亮蝴蝶刀逼女大生脫衣性侵得逞

影／南投民宿偷拍事件父子出面 小老闆聲淚俱下致歉

影／柴犬跟主人到谷關玩瘋走失6天 人狗在派出所重逢

「有種無恥叫韓國瑜」基進840字文遭韓怒告 下場沒事

酒後失控苗栗市一路砸 醉男盧警喊「反清復明」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。