男撞3機車釀2傷者、毛小孩身亡 逃300公尺被路人攔下

黃姓汽車駕駛今天上午7時許，駕車行經嘉義市吳鳳南路軍輝橋時與3輛車擦撞，造成2名機車駕駛受傷，黃肇事後未下車處置、開了約300公尺才被路人攔阻，警方到場將黃帶回偵訊、酒測值為零，傷者送醫救治中，事故原因仍待警方調查。

嘉義市消防局表示，救護人員到達時發現3輛機車倒在吳鳳南路軍輝橋北側路口，機車零件散落一地，主要傷者為2名女性機車騎士，一名49歲吳姓女子傷勢較嚴重，臉部已經明顯腫脹，身上也有多處擦傷，她飼養的毛小孩(博美犬)，疑因車禍也趴在地上，疑已失去生命徵象；另1名吳姓騎士站在路旁，自述腰部及肩膀疼痛，傷勢較輕，二人皆意識清楚可自行走上救護車，送往陽明醫院做後續治療。

熱心民眾指稱，1輛汽車與3車輛發生車禍後並沒有停下查看，直接開車離去，經後方熱心人士騎車上前將駕駛攔下，汽車駕駛才停車，被後續到場員警帶回偵訊。