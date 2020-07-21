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元祖少東爆婚變 通姦除罪化獲不起訴
「元祖食品」少東夫妻檔張劭緯、安晨妤去年驚傳婚變。安女指控張與「大黑松小倆口」千金邱薇樺涉嫌妨害家庭，由於釋字791號解釋已宣告通姦罪違憲，且立即生效，台北地檢署今給予兩人不起訴處分。
去年11月間，《鏡週刊》爆出元祖二少東張劭緯背著妻子安晨妤，在外偷腥家族事業敵手「大黑松小倆口」千金邱威樺，兩人驚傳婚變。安女除對第三者提告涉嫌妨害家庭外，另持手腳紅腫、瘀青照片及驗傷單，赴警局報案被丈夫動粗，提告家庭暴力傷害罪。
檢方認為，安女所提供的照片雖可看出傷勢，但無法確認形成原因，且安女自稱遭丈夫家暴後將近三周才去醫院驗傷、取得單據，相關證據無法證明張男施以家暴，因此不起訴。
至於被控妨害家庭部分，釋字791號解釋已宣告通姦罪違憲，且立即生效，檢方不起訴兩人。
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