阿伯搞出烏龍竊案 都是跟朋友聊太嗨惹出來

台中市江姓男子13日向第三警分局報案，自己停放在住家樓下的機車遭竊，警方獲報後，先詢問江最後一次使用機車的情形，並請江回憶，才發現江原來在前一天的下午，曾騎車到住家附近的咖啡店與友人聊天，警方隨後在咖啡店附近，找到江的機車，江直呼「太粗心了，真抱歉」。

台中市第三分局健康派出所警員徐紹軒14日上午10時許，接獲江姓男子（50歲）報稱停在自家樓下的機車失竊，警員獲報後，先詳細詢問江平常會停放機車的位置，以及最近一次使用機車的情況，陪同江沿途「倒帶」至曾經去過的地方尋找。

經過警員仔細搜尋後，就在距離江住處300公尺外的咖啡店附近找到江機車，找到機車後，江對警員頻頻致歉，他說，自己前一天下午騎車前往咖啡店跟友人喝咖啡聊天，「聊得太起勁」，事後散步回家，連自己代步的機車都忘了騎回家，才導致烏龍機車失竊案。