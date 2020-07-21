快訊

習近平世代的赤化兒童？從焚書到愛國課本的「紅色深耕」

「明年入社也沒事可做」 日航、全日空都宣布停招新人

台東男子肚餓偷路邊車上60元麵和飲料 代價判罰6千元

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

台東1名廖姓男子因肚子餓，順手偷取他人車上1碗鐵板麵和1杯飲料，被害人發現食物不翼而飛，報警處理。警方循線查獲廖犯行，訊後依竊盜罪移送，案經檢方起訴，台東地方法院審結，判廖6千元罰金。

判決書指出，廖於今年1月20日中午時，徒步走在鹿野鄉市區一間住家前，見一輛小貨車副駕駛座上有塑膠袋包裝的食物和飲料，且車上無人，竟將食物和飲料拿手，黃姓車主回到車上發現東西不見，氣得報警。

警方受理後，透過監視器畫面，循線查獲廖犯行，並於警詢中坦承不諱，警方依竊盜罪移送，檢方也偵結起訴。台東地方法院審理時，廖辯稱因當時肚子餓，看車上無人，就拿走東西來吃。

法官調查，雖廖所竊取物品為1碗鐵板麵及1杯飲料，價值共60元，不過，廖106年曾犯公共危險罪，5年內不得再犯有期徒刑，因為累犯。

法官認為，廖曾遭判刑確定，執行完畢後仍不知悔改，任意竊取他人財物，顯然欠缺尊重他人財產權觀念，且未賠償被害人損害，所為確屬不該。判廖6千元罰金，如易服勞役，以新台幣1仟元折算1日。

台東1名廖姓男子因肚子餓，順手偷取他人車上1碗鐵板麵和1杯飲料，台東地方法院判6千元罰金。本報資料照片
台東1名廖姓男子因肚子餓，順手偷取他人車上1碗鐵板麵和1杯飲料，台東地方法院判6千元罰金。本報資料照片

台東 竊盜

延伸閱讀

鐵板麵怎麼吃才內行？ 老饕推「靈魂配料」：飽又滿足

減塑vs.防疫－日實施塑膠袋收費，美發免費塑膠袋

【破案關鍵3】自以為完美銀行搶案 栽在隨手扔棄的咖啡罐、塑膠袋

不知悔改！竊盜慣犯偷鋁梯當街遭逮判刑9月

相關新聞

民宿裝針孔 父陪偷拍兒道歉

南投縣埔里鎮一處知名農莊民宿十八日被人發現戶外廁所裝設針孔偷拍報案，民宿陳姓業者兒子隨即到警局坦承犯案，交出犯罪工具和相...

八通關古道虎頭蜂群攻 螫傷22人

南投縣信義鄉八通關古道昨天發生虎頭蜂螫人，一群黑腹虎頭蜂疑因受登山客行動騷擾群起攻擊，共有廿二人遭螫傷，大多是肢體、頭皮...

台東男子肚餓偷路邊車上60元麵和飲料 代價判罰6千元

台東1名廖姓男子因肚子餓，順手偷取他人車上1碗鐵板麵和1杯飲料，被害人發現食物不翼而飛，報警處理。警方循線查獲廖犯行，訊...

澎湖獨木舟遊客受困海上求救 海巡人員營救上岸

兩名遊客前往澎湖參加童軍跳島露營，今天接受海上獨木舟訓練，連同嚮導3人一起出海，因海面風大導致脫隊，眼看體力用盡且船身進...

阿公急上廁所 1歲孫誤把自己反鎖車內大哭

夏天連日高溫，車內曝曬下就像火爐，今天上午11時40分許，花蓮玉里鎮一位69歲林姓阿公急著上廁所，獨留1歲多孫子在車內，...

花蓮海堤枯木失火約6平方公尺 岸巡隊急撲滅

花蓮豐濱鄉磯崎國小舊址前方海堤，昨晚大片廢棄枯木失火，被海巡署東部分署岸巡隊人員發現，立即利用水桶裝水滅火，並通報豐濱消...

影／大貨車疑煞車失靈自撞漏油 警消救出受困司機

廖男今天下午駕駛大貨車，在中市台灣大道4段，疑似煞車失靈先撞到路樹，再撞到加油站招牌，最後撞到加油站圍牆，廖男被困在車裡...

八通關古道遇黑腹虎頭蜂 下山遭螫22人滿身傷

信義鄉八通關古道今天發生有虎頭蜂螫人案，南投消防局中午11時42分獲報後由玉山分隊前往救援、另通知信義、水里分隊救護車前...

影／大貨車摔破數百醋瓶子 關渡橋上滿地醋酸味

新北市關渡橋上今天下午2時15分，有1輛大貨車行進間掉落近百箱食用醋，玻璃瓶摔破瞬間醋酸滿地，波及對向2輛小轎車閃避不及...

中市台灣大道大貨車翻覆 駕駛受困車內警消搶救中

台中市西屯區台灣大道4段，今天下午發生大貨車自撞翻覆，經民眾向消防局報案，警消趕往現場，發現大貨車翻覆，駕駛受困車內，由...

八通關古道虎頭蜂群螫人 15名以上男女急送醫

南投消防局接獲報案，指信義鄉八通關古道有一群虎頭蜂盤據，今天中午傳有15名以上遊客與山友被螫傷。

經濟拮据養71貓每隻賣7000元遭沒入 基隆飼主抗罰求償敗訴

基隆一名陳姓男子去年未辦理特定許可證私自繁殖貓隻上網販售，遭動物保護防疫所依違反動保法裁罰10萬元、勒令停業並沒入25隻...

熱門新聞

失聯移工成主廚 被逮後高雄日賣400份蚵仔煎成絕響

擎天岡看日出後...男亮蝴蝶刀逼女大生脫衣性侵得逞

影／南投民宿偷拍事件父子出面 小老闆聲淚俱下致歉

影／柴犬跟主人到谷關玩瘋走失6天 人狗在派出所重逢

婦人象鼻岩潮間帶採捕47顆海膽 46顆未達8公分違法送辦

南投埔里民宿小老闆成偷拍狼 今父子再發道歉聲明

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。