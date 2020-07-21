台東男子肚餓偷路邊車上60元麵和飲料 代價判罰6千元

台東1名廖姓男子因肚子餓，順手偷取他人車上1碗鐵板麵和1杯飲料，被害人發現食物不翼而飛，報警處理。警方循線查獲廖犯行，訊後依竊盜罪移送，案經檢方起訴，台東地方法院審結，判廖6千元罰金。

判決書指出，廖於今年1月20日中午時，徒步走在鹿野鄉市區一間住家前，見一輛小貨車副駕駛座上有塑膠袋包裝的食物和飲料，且車上無人，竟將食物和飲料拿手，黃姓車主回到車上發現東西不見，氣得報警。

警方受理後，透過監視器畫面，循線查獲廖犯行，並於警詢中坦承不諱，警方依竊盜罪移送，檢方也偵結起訴。台東地方法院審理時，廖辯稱因當時肚子餓，看車上無人，就拿走東西來吃。

法官調查，雖廖所竊取物品為1碗鐵板麵及1杯飲料，價值共60元，不過，廖106年曾犯公共危險罪，5年內不得再犯有期徒刑，因為累犯。