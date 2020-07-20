澎湖獨木舟遊客受困海上求救 海巡人員營救上岸

兩名遊客前往澎湖參加童軍跳島露營，今天接受海上獨木舟訓練，連同嚮導3人一起出海，因海面風大導致脫隊，眼看體力用盡且船身進水，驚慌下向行經附近海域的海巡人員揮手求救，所幸最後順利營救上岸，3人平安回到碼頭，由活動主辦單位接回，結束這場海上驚魂記。

海巡署第八海巡隊指出，2031艇今天在澎湖外圍海域安全戒護，艇上人員發現，海面1艘獨木舟似乎有人揮手求救，海巡人員立即靠近並將船上2 女1男營救上船，將人載回海巡隊部碼頭。