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海流太強體力不濟！獨木舟出海脫隊 澎湖2遊客1羅浮獲救

中央社 / 澎湖20日電

澎湖海巡隊2031巡邏艇今天擔任童軍海上獨木舟活動戒護任務時，發現一艘獨木舟上3人，途中因海流太強，遊客體力不濟，加上沒有方向感導致脫隊，所幸及時划向在旁戒護海巡艇獲救。

澎湖縣馬公市啟明社區發展協會辦理「2020童軍跳島露營活動」，由第八（澎湖）海巡隊2031艇擔任外圍海域安全戒護時，發現獨木舟上3人（2女1男）揮手求救。2031艇靠近了解，得知獨木舟因海面風大，加上海流強勁，船身進水，體力不濟導致脫隊。

澎湖海巡隊表示，這項活動由觀音亭出發，划獨木舟前往大倉島，2名台中來的遊客，以及1名羅浮擔任嚮導，搭乘獨木舟出海。遊客體力不濟，加上欠缺方向感始划向在旁戒護海巡艇求援。

考量3人體力不濟，2031艇將3人1舟接至艇上，3人感謝海巡艇適時救援。隨後返抵海巡隊部碼頭後由啟明社區發展協會載離。

海巡 獨木舟 澎湖

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