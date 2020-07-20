超市店員未理會男子求助遭控過失致死 獲不起訴

桃園市一名陳姓男子去年因身體不適，向八德區一超市店員求助但未獲理會，後經送醫急救不治，家屬提告店員過失致死，檢察官今天表示，店員在法律上無救助的義務，偵結不起訴。

檢警表示，陳姓男子去年7月11日上午，行經桃園市八德區一處超市時突然感到身體不適，便向店內24歲的女店員求助，不過沒有獲得理會，後來陳男經送醫急救多日後仍宣告不治，陳男家屬不滿店員沒有即時伸出援手，才導致延誤就醫死亡，因此對女店員提告過失致死。

檢警調查時，女店員說，當天陳男確實有走進超市，並表示身體不舒服，也請她幫忙聯絡醫護人員，但因為陳男只有提出一次請求，而且看似有喝酒，加上當時仍有客人在結帳，因此就沒有繼續看著陳男，而陳男見店員沒有理會便自行離開。

桃園地方檢察署檢察官指出，女店員在陳男求援時雖然沒有幫忙聯絡醫護人員，但不論未提供協助是否妥適，女店員與陳男並不相識，且陳男因自身疾病導致死亡，與超市並無直接關聯。

女店員在法律上也無任何有救助陳男的義務，也非對陳男負有扶助、養育或保護義務的人，難以認定女店員未協助報案行為涉及過失致死，因此偵結予以不起訴。