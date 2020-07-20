阿公急上廁所 1歲孫誤把自己反鎖車內大哭

夏天連日高溫，車內曝曬下就像火爐，今天上午11時40分許，花蓮玉里鎮一位69歲林姓阿公急著上廁所，獨留1歲多孫子在車內，沒想到男童把汽車反鎖無法開啟而嚎啕大哭，阿公心急求警消協助，玉里分局趕緊聯絡專家開鎖，10分鐘就化解驚險危機。警方呼籲家長勿把孩童留在車內，以免發生危險。

玉里派出所警員卓金雄、謝秉宏執行巡邏勤務，接獲玉溪消防分隊轉報，稱玉里鎮興國路有孩童遭反鎖在車內，一問之下得知林姓阿公經過該路段，因急著下車上廁所，將1歲多的孫子獨自留在車上，沒想到孫子誤觸駕駛座旁邊的按鈕，將自己反鎖於車內，身上又未帶備用鑰匙，深怕孫子發生意外，便請求警消人員協助。

警員謝秉宏表示，現場在確認小男孩無立即危險，以不破壞車窗為原則下，立即聯繫鎮上開鎖專家鄧老闆，鄧得知是孩童反鎖在車上後，不到5分鐘趕赴現場，在熟練的身手和技巧下，2分鐘內順利打開車門將男童救出，報案至開鎖救出全程僅花約10分鐘左右，且男童毫髮未傷，林姓阿公對於警消及開鎖專家救援效率表示感謝與敬佩。