澎湖驚見排球大虎頭蜂窩 消防員摘除1送醫
澎湖著名林投公園的木麻黃林區內，今天有民眾在林梢間發現一個如排球大的虎頭蜂窩，湖西消防分隊人員前往摘除，1名消防隊員因遭蜂螫送醫。
澎湖縣政府消防局今天接獲民眾通報在林投公園內一處咖啡店旁的木麻黃林木上，發現1個蜂窩，立即調派湖西消防分隊人員全副武裝，趕往現場進行摘除作業。
消防人員發現這個如排球大的蜂窩是凶猛的虎頭蜂窩，直徑約有20公分大，初估有數百隻蜜蜂，不敢掉以輕心，全副武裝展開摘除作業，並將蜂窩放進麻布袋中。
不過，謝姓消防員在麻布袋收口時，不慎被1隻穿透麻布袋伸出蜂尾針的虎頭蜂，刺傷右手中指，緊急送醫院注射破傷風、抗組織胺等，並返回隊部服勤。
南投縣信義鄉八通關古道今天也發生蜂螫事件，陸續共有22名登山客受傷送醫，所幸都無大礙，肇事蜂窩傍晚已遭義消鋸除掉落山谷。
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