花蓮海堤枯木失火約6平方公尺 岸巡隊急撲滅

花蓮磯崎國小舊址前方海堤，昨晚大片廢棄枯木失火，幸立即被岸巡隊執勤人員發現。圖／海巡署東部分署第一二岸巡隊提供 花蓮豐濱鄉磯崎國小舊址前方海堤，昨晚大片廢棄枯木失火，被海巡署東部分署岸巡隊人員發現，立即利用水桶裝水滅火，並通報豐濱消防分隊及新社派出所協助救援，經海巡及警消人員奮力搶救後，火勢順利全數撲滅，所幸現場無人員傷亡。

海巡署東部分署第一二岸巡隊指出，昨晚間8點30分，磯崎安檢所人員執勤時，發現磯崎國小舊址海堤前方有大片廢棄枯木失火，立即派遣新社機動站、磯崎安檢所共11人抵達現場救援，並以滅火器將火勢初步控制。但有悶燒情形，後續由消防局豐濱消防分隊以水柱噴灑降溫，判定現場火勢無復燃情形，燃燒面積約計6平方公尺，無人員受傷。

第一二岸巡隊表示，該處海堤前方廢棄枯木較多且靠近海邊風勢強大，如發生火災，火勢將一發不可收拾，所幸此次事件即時發現，無釀成大災害且人員均安全；至於起火原因，由於岸巡隊抵達現場時已無人車，沒有監視器可查證，相關火場辨識由豐濱消防隊協助處理。