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影／大貨車疑煞車失靈自撞漏油 警消救出受困司機
廖男今天下午駕駛大貨車，在中市台灣大道4段，疑似煞車失靈先撞到路樹，再撞到加油站招牌，最後撞到加油站圍牆，廖男被困在車裡，經警消以破壞器材救出廖，經送往台中榮總救治，醫護人員發現他頭部撕裂傷、手腳骨折，但意識清楚。肇事自撞原因由警方調查中。
警方調查，廖男（46歲）今天下午駕駛大貨車，沿台灣大道4段慢車道往市區方向行駛，因不明原因失控先衝撞人行道路樹再碰撞加油站內圍牆，大貨車翻覆，廖姓駕駛受困車內，而大貨車有漏油。
廖姓駕駛受困車內，警消以破壞器材及油壓撐開器將車體破壞撐開後，救出廖送醫，醫護人員表示廖頭部有撕裂傷，右手腳骨折、意識清楚。警方表示疑似煞車失靈肇事，經檢驗廖的酒測值為0。警方將等廖的傷勢好轉，再進行詢問，以了解自撞肇事原因。
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