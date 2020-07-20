八通關古道遇黑腹虎頭蜂 下山遭螫22人滿身傷

信義鄉八通關古道今天發生有虎頭蜂螫人案，南投消防局中午11時42分獲報後由玉山分隊前往救援、另通知信義、水里分隊救護車前往協助，原先統計有9男、7女16人遭黑腹虎頭蜂螫傷，其中7人送至竹山秀傳醫院，另9人送信義鄉衛生所，患者身體多處遭蜂螫，意識清楚，下午2時許再接獲有2山友被螫傷，自行到竹山秀傳就醫，連同有3名山支誤報，目前總計已有22人受傷。

受傷登山客表示，早上從古道上山沒多遠，就聽到前面有山友被虎頭蜂螫到，原只是前往雲龍瀑布就折回，以為不會這麼倒霉，但只看到不少前面50公尺往回跑才發現不對，接著就被螫到了，另一位下山的女遊客說，上山並沒有遇到，下山時原以為虎頭蜂走了，沒想到看到有為數不少的蜂群攻擊人而受傷。

南投消防局指出，由於步道上同時多支登山隊伍從事活動，評估蜂螫攻擊熱區約於2.8公里處，信義衛生局一方面啟動大量傷患應變機制，一方面通報玉管處、信義分局前往八通關古道登山口3公里處，進行管制人員上山，同時派遣消防人員上山摘除蜂窩，強調這次攻擊遊客的是黑腹虎頭蜂，習性凶猛，受到騷擾會攻擊任何移動的對象，是台灣最兇猛的虎頭蜂之一。

消防局表示，下午信義分隊現場回報，因地形地物關係，築巢的大樹，已鋸除讓其掉落山谷；救難人員另回報已有30餘名山友，由消防人員協助穿著捕蜂衣（防護裝備），陸續通過蜂螫熱區，並持續下撤中，受傷中的7名山友，在消防人員尚未接觸前，已被蜂螫傷，其中4名輕傷山友已下至登山口，自行前往信義衛生所，目前暫無相關蜂螫報案。