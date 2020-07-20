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影／大貨車關渡橋上摔破數百醋瓶子 醋酸滿地味道刺鼻

入櫃的腐女與男同志：「BL慎入」的自我否定現象

影／大貨車摔破數百醋瓶子 關渡橋上滿地醋酸味

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市關渡橋上今天下午2時15分，有1輛大貨車行進間掉落近百箱食用醋，玻璃瓶摔破瞬間醋酸滿地，波及對向2輛小轎車閃避不及撞上貨物，警方立刻調派人力紓解車流，貨物目前仍在加緊清運中。

據了解，28歲劉姓司機當時駕駛大貨車滿載食用醋，由台北市北投上關渡橋往新北市八里方向行駛，車才剛上主橋面不久，貨艙門突然開啟，近百箱醋乒乒乓乓摔落地，不少玻璃瓶應聲破裂，食用醋頓時流滿地，味道相當刺鼻。

當時對向車道有2輛車閃避不及，撞上掉落的貨物輕微受損，淡水警分局獲報立刻調派竹圍派出所和交通分隊共8名警力，迅速趕抵現場疏導交通，掉落物正由清潔隊協助食品公司加派人車到場清運中。警方提醒路過的車輛小心通行。

近百箱食用醋掉滿地，波及路過車輛。記者林昭彰／翻攝
近百箱食用醋掉滿地，波及路過車輛。記者林昭彰／翻攝
大貨車未確實綑綁好貨物，導致掉落路面。記者林昭彰／翻攝
大貨車未確實綑綁好貨物，導致掉落路面。記者林昭彰／翻攝
近百箱食用醋掉滿地，刺鼻醋酸味瀰漫空中。記者林昭彰／翻攝
近百箱食用醋掉滿地，刺鼻醋酸味瀰漫空中。記者林昭彰／翻攝

淡水 北投

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